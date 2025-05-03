الداخلية تواصل حملاتها بالمحافظات لضبط جالبي المواد المخدرة والسلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (21) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من

9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 2 كيلو جرام لمخدر الشابو كمية من مخدرى "الهيروين ، الأفيون" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (23 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط عدد (55) قضية سلاح نارى "بدون ترخيص".. ضُبط خلالهم (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش - 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (55 متهم "لـ 16 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (439) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة

7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين - لـ3 منهم معلومات جنائية) وكذا ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (بندقية آلية – عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (630) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من

7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو -

أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط(2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.