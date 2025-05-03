الرئيس السيسي يتابع مستجدات المشروع القومي لتطوير محطة الزهراء للخيول الأصيلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:33 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات المشروع القومي لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإعتبارها من أشهر مزارع الخيول الأصيلة عالميًا، لما تمتلكه من سلالات عربية نقيّة، كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتخذة لرفع كفاءة المحطة، بما في ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.