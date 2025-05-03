الداخلية تكشف حقيقة سرقة شخصين بالإكراه أعلى الدائري بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:33 مساءً - فى إطار كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه على بمطلع كوبرى الدائرى بمنطقة الطالبية بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبمواجهتهم قرروا أنه أثناء إستقلالهم دراجة نارية أسفل كوبرى الدائرى فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء حجر فأحدث إصابة أحدهم فقاموا بالصعود لمطلع الكوبرى للتشاجر معه وفوجئوا بقيامه بتهديدهم بسلاح أبيض "سكين" وتمكنوا من السيطرة عليه وأنكروا محاولتهم السرقة وفقاً لما جاء بمزاعمه بمقطع الفيديو ، كما تم ضبط الشخص المشار إليه (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.