كشف أثري في سيناء يوضح مرحلة هامة في تاريخ مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - مازالت سيناء تعج بالكثير في جعبتها، فاليوم السبت الموافق ٣ مايو ٢٠٢٥، تم الإعلان عن كشف أثري عظيم في منطقة تل أبوصيفي بسيناء، وهذا ينبئ عن وجود قلاع حربية لعصور قديمة.

يعتبر تل أبوصيفي هو أحد أهم الأماكن الشرقية التي كانت تحمي مصر، وهذا يكشف عن وجود تحصينات عسكرية قد تعود للعهد البطلمي والروماني، وهذا ما يكشف عن أهمية موقع تل أبوصيفي تاريخيًا، وعسكريًا.

جدير بالذكر أيضًا أن البعثة المصرية عثرت على ممر طريقي، هذا الطريق مبلط بالحجر الجيري، وأكدت البعثة على أن هذا الطريق الروماني مبني فوق طريق أقدم يعود للعصر البطلمي.

وصرحت البعثة عن الكشف على ممر طريقي يتم وضع الأشجار فيه، وهذا من أجل تزيين القلعة.