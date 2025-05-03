السيسي في عيد العمال: العمال هم العمود الفقري للوطن والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - في رسالة واضحة تؤكد دعم الدولة لحقوق العمال وجهودهم، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية عيد العمال، التي نُظمت داخل شركة السويس للصلب، وسط حضور رسمي ونقابي رفيع المستوى.

الاحتفالية انطلقت بعرض فيلم وثائقي مؤثر بعنوان "أيادٍ كريمة" يجسد رحلة كفاح عمال مصر، إلى جانب كلمات لعدد من الوزراء، على رأسهم الوزير ومحمد جبران، بالإضافة إلى تكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة التي ساهمت بإنجازات ملموسة في مواقع الإنتاج.

وخلال الفعاليات، تابع الرئيس عبر الفيديو كونفرانس افتتاح عدد من المصانع الجديدة في القطاع الخاص، في إشارة إلى تنامي مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد، قبل أن يفتتح رسميًا المرحلة الثانية من توسعات شركة السويس للصلب.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس كلمة يعيد فيها التأكيد على أن العمال هم الركيزة الحقيقية لبناء مصر الحديثة، مشددًا على أن الدولة ماضية في تمكينهم وتحسين ظروفهم، باعتبارهم شركاء في التنمية ومصدرًا للفخر الوطني.