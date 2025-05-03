أجواء شتوية نادرة في مايو.. حالة الطقس اليوم السبت 3 مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - اليوم السبت 3 مايو 2025، يشهد الطقس تغيرًا غير مألوف، حيث تنخفض درجات الحرارة وتعود الأمطار في معظم أنحاء مصر.

وفقًا للدكتور محمد فهيم، هذه الظاهرة ناتجة عن تغييرات مناخية موسمية، مع رياح متقطعة وأمطار غزيرة في بعض المناطق.

وتكون تفاصيل الطقس في بعض المحافظات والمناطق كالتالي:

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة مع درجات حرارة 20-21°C.

أما بالنسبة للقاهرة والوجه البحري: فتكون تتراوح بين 22-24°C مع أمطار مستمرة.

الصعيد: أجواء أكثر استقرارًا، درجات حرارة 29-31°C.

نصائح للمزارعين: تجنب الأنشطة الزراعية في المناطق الممطرة وتأجيل زراعة المحاصيل الجديدة.