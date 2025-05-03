شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان للتعاون فى مجال توفير خدمات طبية وعلاجية مجانية لأبناء منطقة إمتداد غرب المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 02:30 مساءً - فى خطوة جديدة نحو تعزيز المسئولية المجتمعية ودعم الخدمات الصحية تحت مظلة المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وقع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مذكرة تفاهم مع المستشار عبد العزيز حسونة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، وذلك للتعاون فى مجال تنفيذ "مبادرة مسح وعلاج مسببات العمى" ضمن "مشروع مكافحة مسببات العمى" بمنطقة إمتداد غرب المنيا التابعة للمشروع.. حضر مراسم التوقيع الدكتورة مهندسة ڤينيس فايد مستشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد ورئيس قطاع تطوير الأعمال.

بموجب هذه المذكرة، تتكفل شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتكاليف إطلاق قافلة طبية مجانية يوم الجمعة الموافق ٢٣ مايو القادم بمنطقة إمتداد غرب المنيا لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها فى محافظة المنيا، بما يشمل نفقات الكشف الطبى وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء مجموعة من العمليات الجراحية للمستفيدين من هذه المبادرة، وتقديم كافة صور الدعم الطبى اللازم لأبناء المنطقة، ضمن مبادرة "مصر فى عيوننا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، بما يعزز من جودة الحياة ويحسن من مستوى الرعاية الصحية فى مناطق المشروع، بالإضافة إلى تيسير وصول الخدمات العلاجية المتنوعة والمجانية للمواطنين.

هذا، وقد أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الإستراتيجية التى تتبناها شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتعزيز جهودها وأنشطتها فى مجال المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تنمية مجتمعات الريف المصرى الجديد.. وأضاف قائلاً: "هذا التعاون يأتى فى إطار إلتزام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بمسئوليتها المجتمعية، وتعزيز دورها فى دعم التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم.. فنحن نسعى جاهدين لتوفير كافة الخدمات الأساسية التى تضمن تحسين حياة المواطنين من العاملين والمنتفعين بأراضى المشروع، وفى مقدمتها الرعاية الصحية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة فى تعزيز التنمية المستدامة والإهتمام بالمواطن المصرى خاصةً فى المجتمعات الجديدة."

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن التعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية يمثل إضافة للجهود المبذولة من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى المناطق المستفيدة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى أهمية تقديم الرعاية الصحية كجزء من جهود التنمية الشاملة.. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس إلتزام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة فى مختلف مناطق المشروع القومى، من خلال دعم وتوفير الخدمات الأساسية التى تساهم فى تعزيز راحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد المستشار عبد العزيز حسونة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرفت سلطان، على أهمية التعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية. وقال: "نحن فخورون بتعاوننا مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين فى مناطق المشروع، ونأمل أن نحقق تأثيراً إيجابياً ملموساً فى حياة المنتفعين بأراضى هذا المشروع القومى الواعد والمهم".

حيث أشاد بتعاون شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى مجال المسئولية المجتمعية، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة لأبناء مناطق المشروع القومى وخاصةً أبناء منطقة الصعيد.