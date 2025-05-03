في هذا التوقيت.. موعد إعلان أرقام الجلوس للثانوية العامة في مصر حسب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 02:29 مساءً - أعلنت أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم عن أرقام الجلوس للثانوية العامة 2025 بشكل رسمي قبل نهاية شهر مايو الحالي، ومن المقرر أن يتم نشر الأرقام ومقرات اللجان عبر موقع الوزارة الرسمي، مع إرسال البطاقات إلى المدارس حتى يتم تسليمها للطلاب.

من المقرر أن تبدأ اختبارات الثانوي العام يوم 14 يونيو 2025، وسيبدأ الدور الثاني في يوم 16 أغسطس، ويمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس بصورة إلكترونية من خلال الموقع الخاص بالوزارة عن طريق استخدام البريد المدرسي الموحد.

أوضحت الوزارة طريقة كتابة رقم الجلوس في كراسة الإجابة، والتي تشمل تظليل الدوائر المناسبة في البابل شيت وكتابة الرقم يدويًا في الأسئلة المقالية، مع التأكيد على اتباع التعليمات بدقة لتجنب الأخطاء.