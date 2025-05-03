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بعد التأجيل... يحتفل السيسي اليوم السبت ٣ مايو بعيد العمال في...

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بعد التأجيل... يحتفل السيسي اليوم السبت ٣ مايو بعيد العمال في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 02:29 مساءً - احتفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الموافق ٣ مايو بعيد العمال في السويس، وذلك بعد أن تم تأجيله يوم الأربعاء الماضي بسبب حالة الطقس.

تأجل الاحتفال بعيد العمال بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد، ومن أجل الحفاظ على صحة القائمين والحاضرين في الاحتفالية تم تأجيله لليوم.

أعرب سيادته من خلال الاحتفالية عن سعادته بحضور العمال، وبحضور هذه النماذج المشرفة التي تبني الوطن، وأكد على أهميتهم في بناء الدولة.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد العمال في مصر بدأ منذ عام ١٩٦٤، حيثُ حرص الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر على تقديم دعم ولو معنوي لعمال مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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