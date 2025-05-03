مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:29 مساءً -
وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة "سبق إتهامهما والحكم عليهما فى جنايات "مخدرات - سلاح – سرقة بالإكراه") بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بأسوان.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما وضبط بحوزتهما (أكثر من 55 كيلو جرام من مخدرى "الحشيش، البانجو"
– 5 بنادق آلية).. هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (1,5مليون جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.