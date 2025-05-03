مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:29 مساءً -

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة "سبق إتهامهما والحكم عليهما فى جنايات "مخدرات - سلاح – سرقة بالإكراه") بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بأسوان.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما وضبط بحوزتهما (أكثر من 55 كيلو جرام من مخدرى "الحشيش، البانجو"

– 5 بنادق آلية).. هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (1,5مليون جنيه) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.