نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو منتدب لشركة السويس للصلب يُهنئ العمال بمناسبة عيد العمال: "مصر كانت وستظل أم الدنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، بأسمى آيات التهنئة للعمال في مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وحد جميع المصريين تحت راية العمل والجهد من أجل البناء والتنمية.

وفي كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس، أكد الضو أن "مصر قبلت التحدي، وبفضل الله، لم تهدأ سواعد العمال التي تعمل ليل نهار لإنجاز مشروعات ضخمة مثل إنشاء صرحين جديدين في شركة السويس للصلب، ما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن هذه المشروعات ساعدت في خفض العجز في الميزان التجاري بنحو مليار دولار، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة والإنتاج، إلى جانب ترشيد الاستهلاك، أصبح واقعًا ملموسًا في مصر، ما يسهم في بناء "الجمهورية الجديدة."

كما أشاد الضو بمشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في مجالات الكهرباء والطرق والغاز، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي ختام كلمته، قال: "مصر كانت وستظل أم الدنيا، وستظل منصورة، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر."

وتابع الضو قائلًا: "رسالتي الأولى من العمال إلى الرئيس هي: "بنحبك يا ريس وكلنا معاك يا ريس".

وأضاف: "أما رسالتي الثانية فهي أننا تمكنا من بناء هياكل معدنية وخرسانات وتوصيل كابلات خلال ثلاث سنوات، وهذا جهد كبير".

وأوضح الضو أيضًا أن والدته، التي تبلغ من العمر 81 عامًا، طلبت منه الحضور إلى مصر لملاقاة الرئيس عبد الفتاح السيسي.