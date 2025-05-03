نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن دعم عمال مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال فعاليات احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض جهود الدولة في دعم عمال مصر، والذين كانوا في طليعة بناء الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته أمام الرئيس السيسي والحضور، قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "عيد العمال هو يوم العطاء والتضحية"، معبرًا عن فخره واعتزازه بحضور الرئيس السيسي، قائلًا: "نتشرف بحضور سيادتكم تقديرًا لعمال مصر الذين يبنون ويعمرون".

وأضاف أن حضور الرئيس السيسي يؤكد الشراكة الاستراتيجية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما توجه الجمل بتحية اعتزاز وتقدير لقادة القوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدًا على دورهم في استرداد كل شبر من أرض مصر، وأشاد بتضحيات الجيش المصري ورجاله الأبطال الذين يقدمون أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وفيما يتعلق بالدور المحوري لعمال مصر في دعم التنمية، قال الجمل إن "مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة"، مشيدًا بتفاني العمال في تحقيق هذا الإنجاز.

كما أثنى على جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتفعيل قوانين العمل، وأكد على أهمية توفير فرص عمل جديدة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشاد الجمل أيضًا بإقرار قانون العمل الجديد، والجهود المبذولة من قبل وزارة العمل، ودور مجلس النواب في إحداث نقلة نوعية في علاقة العمال.

وأكد أن العالم يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وأكد على أهمية توفير فرص التدريب والتأهيل للعمال، وكذلك تسريع وتيرة دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتم الجمل كلمته بالقول: "سوف يظل عمال مصر على العهد والعمل بكل جهد وكفاح لبناء مستقبل هذا الوطن، ومواجهة التحديات لتحقيق رفعة مصر"، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لجميع قرارات الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.