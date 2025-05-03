نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يشيد بجهود الرئيس السيسي في دعم العمال وتنمية مصر خلال احتفالية عيد العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات احتفالية عيد العمال، والتي شهدت حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول جهود الدولة في دعم عمال مصر.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالجهود التي بذلها عمال مصر في تعزيز التنمية ورفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات.

وأكد الجمل أن "عيد العمال هو يوم العطاء والتضحية"، مضيفًا: "نتشرف بحضور سيادتكم تقديرًا لعمال مصر الذين يبنون ويعمرون، وحضوركم يؤكد الشراكة الاستراتيجية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030".

كما قدم الجمل تحية اعتزاز وتقدير لقادة القوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، مهنئًا إياهم على استعادة كل شبر من أرض مصر، وأشاد بجهود الجيش المصري في حماية الوطن والدفاع عنه.

وتحدث الجمل عن الدور الكبير الذي لعبه عمال مصر في تحقيق الطفرة التنموية غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن العمال استجابوا للتحديات وقاموا بتنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات.

كما أثنى على جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتفعيل قوانين العمل، موجهًا الشكر على دعم العمل وتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم الجمل كلمته بالقول: "سوف يظل عمال مصر على العهد والعمل بكل جهد وكفاح لبناء مستقبل هذا الوطن، ومواجهة التحديات لتحقيق رفعة مصر"، مؤكدًا التأييد الكامل لجميع قرارات الرئيس السيسي في مواجهة تحديات الأمن القومي وتعزيز التنمية.