نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقدم درع الاتحاد هدية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل عيد العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتقديم درع الاتحاد هدية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالية عيد العمال، التي أقيمت اليوم السبت.

جاء ذلك في إطار الاحتفالات التي أقيمت في محافظة السويس بمناسبة عيد العمال، حيث تم تكريم العديد من الشخصيات البارزة.

ويُعتبر تقديم هذا الدرع بمثابة تقدير للدور الذي يلعبه الرئيس السيسي في دعم العمال وتعزيز حقوقهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مصر.