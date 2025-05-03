عاجل:- الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر احتفالية عيد العمال في السويس

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أحمد جودة - القاهرة - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مقر احتفالية عيد العمال، التي تُقام في محافظة السويس.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الاحتفال السنوي الذي يُنظم تكريمًا للعمال المصريين، الذين يسهمون بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يُتوقع أن يتضمن الحفل العديد من الفعاليات الرسمية التي تعكس التقدير الكبير لجهود العاملين في مختلف القطاعات.