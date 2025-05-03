وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته التاسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 12:32 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، والذي يُقام بأحد فنادق محافظة أسوان، بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول الأجنبية، ونخبة من صناع السينما والفن والثقافة.

ويشهد المهرجان هذا العام منافسة قوية بين 61 فيلمًا من 32 دولة، من بينها 6 أفلام طويلة تُعرض لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط، منها «العصفور في المدخنة» من سويسرا، و«قمر» من النمسا، و«ميلانو» من إنتاج بلجيكا وهولندا.

وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريحاته على أهمية دعم الفنون الإبداعية والسينما باعتبارها أحد روافد القوة الناعمة، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مهرجان أسوان في تمكين المرأة وتسليط الضوء على قضاياها من خلال الفن.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز وعي الشباب وتفتح آفاقهم نحو الإبداع.