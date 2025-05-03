سفيرة الاتحاد الأوروبي تُعجب بمستشفيات التأمين الصحي في أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 12:31 مساءً - استقبل اليوم السبت ٣ مايو الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنچلينا آيخهورست، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين.

أعلنت أنچلينا عن سعادتها بدور الرعاية في أسوان، وأكدت على أن ما تقوم به مصر هو أمر مُبهر، ويؤكد على مدى تأكيد مصر على أهمية الرعاية للمواطن، وأن مصر تسعى للنهوض بالخدمات الإلكترونية في المجال الصحي.

من جانبه أكد السبكي على أن مصر حريصة على الاهتمام بالمجال الصحي في صعيد مصر على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مصر للتأمين الصحي جعل مصر نموذج يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.

أعرب السبكي عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي بخصوص الرعاية الصحية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التنموية.