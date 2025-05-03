وزير الري يكشف عن نواياه بتجربة الري الذكي على 4 مزارع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 12:31 مساءً - أعلن وزير الري الدكتور هاني سويلم عن نيته في القيام بالتجربة الجديدة وهي الري الذكي، على مجموعة من المزارع التي تقع في ٥ محافظات مختلفة.

يتم تنفيذ مشروع الإدارة الذكية بالموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، وذلك بعد التعاون الذي تم مع الوكالة الأسبانية من أجل التنمية.

وقع الاختيار على مزارع تجريبية تقع في هذه المحافظات: القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، سوهاج.

أكد سويلم على أن المشروع هدفه ترشيد المياه، واستخدام الرقمنة في المجال الزراعي، والحفاظ على المواد المائية، والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية.