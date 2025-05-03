تعديل قانون العقوبات بخصوص التعدي على أرض زراعية.. والعقوبة قد تصل لمؤبد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 12:31 مساءً - تم تعديل قانون العقوبات للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩، بخصوص تعدي الموظف العام على أي أرض سواء كانت زراعية، أو أرض فضاء، أو أملاك عامة، أو وقف خيري، أو مباني حكومية.

فأصبحت عقوبة السجن تصل إلى ٥ سنوات، مع وجود غرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.

أما في حال وجود تعدي من الموظف العام، بالإضافة إلى وجود تزوير في الأوراق أو في التوقيعات، ففي هذه الحالة تصل العقوبة إلى المؤبد أو المشدد، والغرامة في هذه الحالة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه.

جدير بالذكر أن الموظف يتم عزله من منصبه، أو تزول صفته، ويتم رجوع الأرض المغتصبة إلى ما كانت عليه، وإذا أقام أي شيء على هذه الأرض، فيقم الموظف العام بإزالة ذلك بمعرفته، وهذا يأتي فضلًا، حتى لا يتم حساب المنفعة التي عادت عليه من هذه الإنشاءات، ويتم دفع كل هذا.