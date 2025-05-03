نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 3 مايو 2025.. أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 3 مايو 2025، حيث أظهرت آخر صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية

وفقًا للبيان الصادر عن الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تمتد الأمطار مساءً إلى المناطق الداخلية مثل الوجه البحري، مدن القناة، والقاهرة الكبرى، على أن تكون الأمطار أقل شدة في هذه المناطق مقارنة بالسواحل الشمالية الغربية.

الطقس خلال النهار والليل

سيكون الطقس نهارًا معتدلًا في القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، والوجه البحري. بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية وحارًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في ساعات الليل، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في الساعات الأولى من الليل، مع ميلان للبرودة خلال الفترة المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

حالة البحرين

البحر الأبيض المتوسط: من المتوقع أن يكون البحر معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: البحر معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، واتجاه الرياح أيضًا شمالية غربية.

نصائح الأرصاد

نصحت الأرصاد الجوية بارتداء ملابس مناسبة خلال النهار، مع إضافة طبقة خفيفة ليلًا، خاصة في المناطق الشمالية.

كما أكدت على ضرورة حمل المظلات في المناطق الساحلية، حيث يتوقع سقوط الأمطار.

وأوصت أيضًا بالحذر عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية بسبب الشبورة الصباحية والأمطار المحتملة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى: 25-27°C، الصغرى: 14-16°C

الإسكندرية: العظمى: 21-23°C، الصغرى: 16-18°C

مطروح: العظمى: 20-22°C، الصغرى: 13-15°C

بورسعيد: العظمى: 21-23°C، الصغرى: 15-17°C

الفيوم: العظمى: 27-29°C، الصغرى: 15-17°C

أسوان: العظمى: 33-35°C، الصغرى: 21-23°C