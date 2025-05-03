نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 3 مايو 2025.. تفاصيل حالة الطقس في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 3 مايو 2025، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، والتي قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

حالة الطقس اليوم

نهارًا:

معتدل على القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، والوجه البحري.

معتدل على السواحل الشمالية.

حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ليلًا:

معتدل في الساعات الأولى.

مائل للبرودة خلال فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر.

حالة البحرين

البحر الأبيض المتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

نصائح هامة:

الملابس: ارتداء ملابس مناسبة خلال النهار، مع إضافة طبقة خفيفة ليلًا، خاصة في المناطق الشمالية.

المظلة: ضرورة اصطحاب المظلة على السواحل الشمالية بسبب احتمالية الأمطار.

الحذر أثناء القيادة: يجب توخي الحذر على الطرق السريعة والزراعية بسبب الشبورة الصباحية والأمطار المحتملة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى: 25-27°C، الصغرى: 14-16°C

الإسكندرية: العظمى: 21-23°C، الصغرى: 16-18°C

مطروح: العظمى: 20-22°C، الصغرى: 13-15°C

أسوان: العظمى: 33-35°C، الصغرى: 21-23°C

شرم الشيخ: العظمى: 27-29°C، الصغرى: 19-21°C

الفيوم: العظمى: 27-29°C، الصغرى: 15-17°C

من المتوقع أن تمتد الأمطار مساءً إلى الوجه البحري ومدن القناة، بما في ذلك القاهرة الكبرى، ولكنها ستكون أقل حدة.