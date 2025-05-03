"الصحفيين العر يطالب بدعم حرية الصحافة في الدول العربية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب علي ثبات موقفه وموقف جميع الصحفيين العرب بالنسبة لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الانسان العربي الاساسية.

ودعا الاتحاد جميع الاعضاء وجميع الصحفيين العرب للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والعيد السنوي للصحافة العربية، كما يدعو ايضا الحكومات العربية للعمل على توفير اكبر قدر من ضمانات حرية الرأي والتعبير للصحفيين.

وقال: “إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن بكل قوة مع الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للقتل من العصابات الصهيونية الذين ارتكبوا ضدهم مجازر لا يمكن السكوت عنها وضرورة تقديم مرتكبيها إلى محكمة العدل الدولية والعمل على عدم افلاتهم من العقاب”.

وأضاف: “ينتهز الاتحاد العام للصحفيين العرب هذه الفرصة ليؤكد من جديد التزامه القوي بالمبادئ الرئيسية الراسخة للاتحاد فى الدفاع عن حرية الصحافة العربية وضمان أمن الصحفيين جميعا، متضامنا فى ذلك مع الامم المتحدة واليونسكو والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية الرأي والتعبير فى العالم”.