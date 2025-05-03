وزير الرياضة يشهد مهرجان جنوب الصعيد المتكامل بمشاركة 2000 شاب وفتاة من أربع محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 11:26 صباحاً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المهرجان المتكامل والدوري الرياضي لقطاع محافظات جنوب الصعيد، الذي أُقيم بمحافظة أسوان، بمشاركة أكثر من 2000 شاب وفتاة من محافظات أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأسوان.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مختلف ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن "شباب الصعيد يمتلكون طاقات واعدة ومواهب متميزة تستحق الدعم والرعاية".

وقد نظم هذا الحدث الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وشمل المهرجان مسيرة شبابية رياضية انطلقت من أمام مركز شباب بدر، وسط أجواء حماسية ورفع أعلام مصر، بمشاركة واسعة من أعضاء مراكز الشباب.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن "المسيرة الشبابية تعكس روح الوحدة والانتماء، وتُجسد ما نطمح إليه من خلال دعمنا المتواصل لمراكز الشباب كمنصات فاعلة للتنشئة الوطنية والمجتمعية".

كما تضمنت الفعاليات تنظيم تصفيات رياضية في عدد من الألعاب الجماعية والفردية، منها: كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة للبنات، وتنس الطاولة، وكرة القدم النسائية، وسط تنافس رياضي شريف بين الفرق المشاركة.

وعن الجانب الرياضي، قال الدكتور صبحي: "نحرص على توفير مناخ تنافسي إيجابي يكتشف المواهب الرياضية ويُنمّي قدرات الشباب، ونسعى إلى تعميم هذه النماذج في مختلف القطاعات الجغرافية".

وتخلل المهرجان أيضًا معرض للمنتجات البيئية والتراثية، عرض خلاله الشباب منتجات من البيئة الصعيدية تعكس الهوية الثقافية للمحافظات المشاركة، إضافة إلى لقاء حواري مفتوح جمع الوزير بالشباب، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن "تمكين الشباب يأتي على رأس أولوياتنا، والحوار معهم يعكس إيماننا بدورهم القيادي في بناء الجمهورية الجديدة"، مشيدًا بجهود الاتحاد العام لمراكز الشباب في توسيع نطاق العمل الشبابي.