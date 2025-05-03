الأهلي يرفض تمديد عقد عمرو السولية ويستبعده من قائمة كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 11:26 صباحاً - استقر مسئولو النادي الاهلي على عدم تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم السماح للاعب بتحديد مستقبله بإرادته التامة.

ورغم أن أنباء قوية ترددت على مدار الفترة الماضية أن السولية مُستمر فى قائمة الفريق الموسم المقبل، إلا أن مصادر مؤكدة فى الأهلي أكدت أن بقاء السولية بات صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، لعدة أسباب، فى مقدمتها ارتفاع سن اللاعب الذي أوشك على الـ37 عاماً، وهو ما انعكس سلباً على أدائه وتأثيره مع الفريق في الموسمين الأخيرين، بصرف النظر عن ظهوره على فترات مع الفريق أو تسجيله هدفاً مثلما حدث فى مباراة بتروجت الأخيرة في الدوري التي سجل خلالها هدفاً من الأهداف الثلاثة التي فاز بها الأهلي مقابل هدفين.

وأوضحت المصادر أن علاقة السولية سوف تنتهي بنهاية الموسم الجاري بنسبة تتخطى الـ99%، ولن يُشارك في كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا، وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي ترى أن السولية قدم الكثير للنادي وكان نموذجاً للعطاء والإخلاص منذ أن ارتدى القميص الأحمر في يناير 2026 قادماً من نادي الشعب الإماراتي.

وشددت المصادر على إن قرار الإدارة الحمراء برحيل السولية مع نهاية الموسم الجاري لا يُقلل من قدره ولا قيمته ولا عطائه لكنها سُنة الحياة.