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مركز الأميرة فاطمة للإنعاش القلبي يحصل على التجديد من جمعية القلب الأمريكية

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مركز الأميرة فاطمة للإنعاش القلبي يحصل على التجديد من جمعية القلب الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة المصرية على أن أكاديمية الأميرة فاطمة تحصل مرة أخرى على التجديد من قِبل جميعة القلب في أمريكا، وهذا يؤكد أهمية الدور المبذول من قِبل الأكاديمية.

تعتبر أكاديمية الأميرة فاطمة من أهم مراكز التدريب المعتمدة، وفترة الاعتماد الجديدة هي مارس ٢٠٢٥ حتى مارس ٢٠٢٨.

جدير بالذكر أن هذا المركز يعتبر من أهم المراكز تخصصًا على مستوى الجمهورية في إنعاش القلب.

وتقدم هذه الأكاديمية عدد من الدورات التدريبية، ومنها: دورة الإنعاش القلبي الأساسي، دورة الإنعاش القلبي المتقدم للأطفال، دورة الإنعاش القلبي المتقدم للبالغين، دورة إنعاش حديثي الولادة، دورة طوارئ الأطفال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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