كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر الرابط المباشر 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 11:25 صباحاً - كارت الخدمات المتكاملة 2025 هو بطاقة تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوي الإعاقة، وتمنحهم امتيازات في العلاج، التعليم، والنقل.

للاستعلام عنه، يمكن الدخول إلى موقع الوزارة، اختيار "خدمات ذوي الإعاقة" ثم "الاستعلام عن الكارت" وإدخال الرقم القومي.

كما يتاح الاستعلام عبر الخط الساخن 1444 أو زيارة وحدة التأهيل بالمحافظة.

للحصول على الكارت، يُطلب تقديم بطاقة الرقم القومي، شهادة إعاقة حديثة، شهادة دراسية، دفتر العائلة، وصور شخصية.

ويتم التقديم من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية، مع تسليم الأوراق واستلام الكارت خلال أسبوعين.