طقس متقلب ورياح مفاجئة.. استعد لتقلبات الأسبوع.. حالة الطقس اليوم 3 مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 11:25 صباحاً - طقس اليوم السبت 3/5/2025 تباعًا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية يشهد العديد من التقلبات الجوية ويُذكر أنها تستمر حتى نهاية الأسبوع الخميس القادم.

يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد، مائل للحرارة جنوبًا، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا مع أجواء تميل للبرودة.

كما يتوقع سقوط أمطار من خفيف إلى متوسط على شمال الوجه البحري عمومًا وعلى السواحل الشمالية خصوصًا، ومن المتوقع أن تكون أمطار رعدية، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة مما يعزز الإحساس بالبرودة.

وتنصح الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة، واصطحاب مظلات، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب تراكم المياه واحتمال انخفاض الرؤية.