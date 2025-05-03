نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس معتدل على القاهرة وأمطار محتملة مساءً في مناطق متفرقة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 3 مايو 2025، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يتجه الطقس إلى الاعتدال في أول الليل، ويكون مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات المساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، على أن تكون هذه الأمطار متقطعة وخفيفة بشكل عام.

وأوضحت الهيئة أيضًا أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما من المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة مساءً على شمال الصعيد، وسط نشاط نسبي للرياح أحيانًا على معظم أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى:

العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية:

العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة.

مرسى مطروح:

العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة.

سوهاج:

العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة.

قنا:

العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.

أسوان:

العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء فترات التقلبات الجوية المتوقعة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا في الرياح أو فرصًا لسقوط الأمطار، مع تجنب التواجد في أماكن مفتوحة أثناء العواصف الرعدية المحتملة.

وتأتي هذه التغيرات المناخية في إطار التحول التدريجي من فصل الربيع إلى بدايات التأثيرات الصيفية، حيث تشهد البلاد تباينًا واضحًا بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مما يتطلب متابعة مستمرة لنشرات الطقس اليومية.