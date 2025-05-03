نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مدبولي يتوجه إلى الجابون ممثلًا للرئيس السيسي لحضور حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى دولة الجابون، وذلك للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما، ممثلًا عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في هذه المناسبة الرسمية المهمة، تعكس عمق العلاقات الأخوية القوية بين مصر والجابون، وتُجسد حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي مع الدولة الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

وأوضح الحمصاني أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وخاصة في الملفات ذات الأولوية مثل التنمية المستدامة، والاستثمار، والتبادل التجاري، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات التي تمثل قاعدة رئيسية لدفع العلاقات بين الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر تكاملًا وتعاونًا.

ويُعد الرئيس بريس نجيما من القيادات السياسية التي تحظى بدعم كبير داخل الجابون منذ توليه المرحلة الانتقالية، ويأتي حفل تنصيبه الرسمي تتويجًا للمرحلة الجديدة التي تسعى فيها البلاد إلى الاستقرار وبناء مؤسسات قوية، بالتوازي مع تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها مصر.

ويُذكر أن العلاقات بين مصر والجابون شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون الأمني، والاقتصادي، والصحي، والتعليمي، فضلًا عن التنسيق المشترك داخل المحافل الأفريقية والدولية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى الجابون في إطار حرص الدولة المصرية على تأكيد دعمها الكامل لاستقرار القارة الأفريقية، ومشاركتها الفاعلة في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانتها السياسية والدبلوماسية على الساحة العالمية.