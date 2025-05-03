رئيس الوزراء يتوجه إلى الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 09:32 صباحاً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى دولة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن مشاركة رئيس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما تأتي من منطلق العلاقات الأخوية القوية بين مصر والجابون، وتأكيداً لحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة الأفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية.