نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد البلشي بعد فوزه بمنصب النقيب: مستمرون في الدفاع عن نقابة قوية ومهنة حرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه النقيب المنتخب خالد البلشي بالشكر للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مثمنًا الثقة الكبيرة التي أولته إياها، ومؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا بمواصلة مسار الدفاع عن نقابة قوية ومهنة حرة، وهو المسار الذي لن يتم الحياد عنه.

وأعرب "البلشي" في بيان رسمي له عن تقديره البالغ للحضور الكبير من الزملاء الصحفيين، والذي عكس روح الجمعية العمومية الحية، مؤكدًا أن هذا اليوم الانتخابي جسّد مشهدًا يليق بتاريخ النقابة وقيمها.

كما وجه الشكر للزميل عبد المحسن سلامة، معتبرًا أن ترشحه أتاح فرصة حقيقية لانتخابات تنافسية تعبر عن جوهر العمل النقابي.

وخص "البلشي" بالشكر اللجنة المشرفة على الانتخابات، واللجنة القضائية التي أشرفت على عملية الاقتراع، لدورهما في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، إلى جانب الجهاز الإداري للنقابة الذي ساهم في تنظيم يوم انتخابي مشرف.

ولم يفت النقيب المنتخب أن يعبر عن امتنانه لرموز المهنة من الأساتذة الكبار الذين مهدوا الطريق لجيل جديد من النقابيين، كما أشاد بأفراد حملته الانتخابية لما أظهروه من التزام، وحكمة، وإخلاص، وانضباط.

وخص بالشكر عددًا من الزملاء الذين شاركوا في الحملة، وتركوا بصمتهم في تشكيل روحها ومسارها، مؤكدًا أنهم كانوا جوهر الحملة وقلبها النابض.

واختتم "البلشي" بيانه بتحية خالصة لكل الزملاء الذين خاضوا غمار الانتخابات، مهنئًا من نالوا ثقة الجمعية العمومية، وموجهًا التقدير لكل من لم يحالفهم الحظ، معتبرًا أن حضورهم أسهم في تقديم نموذج انتخابي مشرف يعكس مكانة النقابة وقيمها.