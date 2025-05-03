نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شبانة" و"الزناتي" و"الشاذلي" و"عوف".. ننشر نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، فوز الآتي أسماؤهم بعضوية المجلس.

مقاعد تحت السن:

- محمد السيد الشاذلي

- ⁠أيمن عبدالمجيد

- ⁠إيمان عوف

مقاعد فوق السن:

- محمد شبانة

- ⁠حسين الزناتي

- ⁠محمد سعد عبدالحفيظ

"البلشي" نقيبًا للصحفيين

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية، أمام منافسه الأبرز عبدالمحسن سلامة، بنسبة 55%.

انتخابات نقابة الصحفيين

وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما رأى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.