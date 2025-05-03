نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وكيل الأزهر.. مجمع البحوث الإسلامية يواصل فعاليات «الأسبوع الدعوي» بجامعة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدا فعاليات الأسبوع السابع للدعوة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، والذي تعقده اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، تحت عنوان: (الأمن الفكري.. ضرورته وسُبُل تحقيقه)؛ في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بترسيخ الوعي المجتمعي، وتحقيق التواصل الفعَّال مع طلاب الجامعات.

ويفتتح أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، فعاليات الأسبوع الدعوي بالمشاركة في ندوة تحت عنوان (الأمن الفكري.. مفهومه وأهميَّته)، ويوضح خلالها أهمية الأمن الفكري في حماية الهُوية الوطنية والدينية، وتحصين الشباب من الأفكار الدخيلة والمتطرفة، بالإضافة إلى دعم التنمية والتقدم حيث يخلق بيئة فكرية آمنة تدعم الابتكار، وتشجع على الإبداع، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمَّن الأسبوع الدعوي عددًا مِنَ الندوات واللقاءات الفكرية التي تُعقَد على مدار خمسة أيام، وتشمل العناوين التالية: (الأمن الفكري.. مفهومه وأهميَّته)، و(الخطاب الديني والأمن الفكري.. كيف نصنع خطابًا دينيًّا مُؤثِّرًا؟)، و(التراث الإسلامي ودَوره في تحقيق الأمن الفكري)، و(دَور المؤسسات التعليمية في تعزيز الأمن الفكري.. الواقع والمأمول)، و(وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن الفكري).

يذكر أن لقاء جامعة الإسكندرية يعد اللقاء الخامس من اللقاءت التي استهدفها مجمع البحوث الإسلاميَّة، وذلك بعد جامعات: سوهاج، وأسيوط والزقازيق وجامعة الأزهر، وذلك بناء على الخطة الدعوية التي وضعتها الأمانة المساعدة للجنة العليا للدعوة فيما يتعلق بملف الجامعات.