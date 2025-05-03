نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات كبيرة بنقابة الصحفيين بعد فوز "البلشي" بمقعد النقيب لدورة ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الصحفيون بفوز خالد البلشي بمقعد النقيب لدورة ثانية، في احتفالات عارمة، وهتافات تنادي بحرية الصحافة، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، نتيجة الفرز.

وشهدت أروقة النقابة هتافات مؤيدة للنقيب الجديد، مثل: “قول متخافشي نقيبك خالد البلشي”، وزغاريد.

انتخابات نقابة الصحفيين

وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.