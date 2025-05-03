ننشر المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بانتخابات نقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن تقدّم محمد شبانة، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وحسين الزناتي، بمقاعد فوق السن.

وتقدّم محمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف، وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي، وفيولا فهمي، لمقاعد تحت السن.

انتخابات نقابة الصحفيين

وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.