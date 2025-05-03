نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشت حرية الصحافة".. أول هتافات الصحفيين احتفالًا بفوز "البلشي" بمنصب النقيب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الصحفيون، منذ قليل، بفوز خالد البلشي نقيبًا للصحفيين، وسط هتافات: “عاشت حرية الصحافة”، و"عايزين صحافة حرة"، وهتافات أخرى تنادي بحرية الصحافة.

فوز خالد البلشي

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية، بعدد أصوات 3346 على منافسه الأبرز عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2562، بنسبة 55%.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن 6 آلاف و51 صحفي أدلوا بأصواتهم، ما يعني أكثر من 60% من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات نقابة الصحفيين

وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.