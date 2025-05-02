رسميا .. خالد البلشي نقيبا للصحفيين لفترة ثانية بانتخابات التجديد النصفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 10:30 مساءً - أعلنت منذ قليل اللجنه المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين لمدة ثانيه و ذلك بعد فرز و جمع جميع اصوات الاقتراع باللجان المختلفه من

و سادت احتفالات في القاعه بعدما اتجهت المؤشرات الأولية لفرز الاصوات باللجان المختلفه ، بفوز خالد البلشي و تجديد الثقه لمده ثانيه .

حضور 6051 من إجمالي 10223 و

و حصل سيد الاسكندراني 44صوت

خالد البلشي علي 3346 بنسبه 55%0وعبد المحسن سلامه 2562

و المرشحون على مقعد النقيب هم :

1- السيد محمد إبراهيم الإسكندرانى "سيد الإسكندراني" الجمهورية

2- خالد محمد زكى البلشى "خالد البلشي" حر

3- طلعت هاشم محمد فرج "طلعت هاشم" مصر الفتاة.

4- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين "عبد المحسن سلامة" الأهرام

5- حسن محمد هاشم محمد "محسن هاشم " الجيل

6- محمد بدوى أحمد عبد الله "محمد بدوي" الغد

7- محمد مغربى أحمد على " محمد المغربي" الشعب

8- نعمة محمد راشد عبد الله "نورا راشد " الجمهورية

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.