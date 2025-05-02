انتهاء فرز أصوات الاقتراع على مقعد نقيب الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 10:30 مساءً - انتهت منذ قليل اللجنة القضائية واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين من فرز الأصوات في صناديق الاقتراع على مقعد نقيب الصحفيين.

وسادت احتفالات في القاعه بعدما اتجهت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات باللجان المختلفة

بينما وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم بانتظار إعلان النتيجة رسميا بعد جمع الأصوات من اللجان المختلفة.

و المرشحون على مقعد النقيب هم :

1- السيد محمد إبراهيم الإسكندرانى "سيد الإسكندراني" الجمهورية

2- خالد محمد زكى البلشى "خالد البلشي" حر

3- طلعت هاشم محمد فرج "طلعت هاشم" مصر الفتاة.

4- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين "عبد المحسن سلامة" الأهرام

5- حسن محمد هاشم محمد "محسن هاشم " الجيل

6- محمد بدوى أحمد عبد الله "محمد بدوي" الغد

7- محمد مغربى أحمد على " محمد المغربي" الشعب

8- نعمة محمد راشد عبد الله "نورا راشد " الجمهورية

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.