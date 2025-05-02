نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات بنقابة الصحفيين بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت في هذه الأثناء، عملية فرز أصوات الناخبين باللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين في محافظة الإسكندرية، وذلك عقب انتهاء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتُجرى عملية الفرز تحت إشراف قضائي من مجلس الدولة، وسط متابعة من ممثلي المرشحين، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.