نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عبدالحي": قانون المسؤولية الطبية حقق الكثير للأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال احتفال نقابة أطباء القاهرة بعيد القيامة:

* الدكتورة شيرين غالب: لدينا الكثير من مطالب الأطباء نسعى لتحقيقها

شدّد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، على رفضه سيطرة أي فصيل أو تيار على النقابات المهنية، التي يجب أن تظل بيتًا لكل الأطباء، لافتًا إلى أن التصعيد ضد النسخة الأولى من مشروع قانون المسؤولية الطبية كان هدفه الحفاظ على حقوق الأطباء وتحقيق مطالبهم العادلة. ووجّه الشكر للمستشار حنفي جبالي على تفهمه مطالب النقابة واستجابته للعديد من التعديلات قبيل صدور القانون.

جاء ذلك خلال احتفال نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، بعيد القيامة، بحضور الدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة للرعاية العاجلة، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي، وأعضاء هيئة مكتب ومجلس النقابة، ونخبة من الشخصيات العامة، ونقباء النقابات الفرعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف نقيب أطباء مصر: حاولنا بقدر الإمكان، وكان لا بد من حسم نقاط جوهرية، أهمها دور اللجنة الطبية العليا كخبير فني لجهات التحقيق والتقاضي، وهو ما تضمنه القانون بالفعل. وأضاف: هذا يكفي كضمانة لحق الطبيب، بينما الحديث عن أن يكون تقرير اللجنة العليا ملزمًا للقاضي يخالف الدستور، الذي يعتبر القاضي هو الخبير الأعلى.

وتابع عبد الحي: أصرت النقابة على التفريق بين الخطأ الطبي الفني والإهمال الجسيم، وهو ما استجاب له مجلس النواب، واستُبدلت عقوبة الحبس بالغرامة. وأشار إلى أن اللجوء للجمعية العمومية وسيلة للتفاوض وليس غاية في حد ذاته، وهو ما راهنّا عليه بتأجيل انعقاد الجمعية، خاصةً مع استجابة مجلس النواب والحكومة لجانب كبير من مطالب الأطباء، والقبول بتخفيض الحد الأقصى للغرامة من مليون إلى مئة ألف جنيه.

وأكد نقيب أطباء مصر أن قانون المسؤولية الطبية، بصيغته الحالية، أفضل ألف مرة من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدًا إمكانية إدخال تعديلات عليه مستقبلًا، سواء في عهده أو في عهد أي نقيب قادم.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، حرص مجلس نقابة القاهرة على مشاركة الإخوة المسيحيين، شركاء الوطن، في الاحتفال بعيد القيامة، الذي يواكب الاحتفال بأعياد الربيع. وأشادت غالب بما تحقق من مطالب للأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لافتةً إلى أنّ هناك الكثير من المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها، بما في ذلك الدفع نحو تعديلات إضافية.