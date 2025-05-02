نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية بمنشاة القناطر والصف والعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروعات مديرية الطرق والمراكز في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال الرصف بطريق بَهْرَمْس بمركز ومدينة منشأة القناطر بطول ٢.٥ كم لتحسين حركة سير المواطنين.

كما تابع محافظ الجيزة مشروع تطوير وتوسعة ورصف طريق عرب أبو ساعد بالصف، بدءًا من طريق ٢١ حلوان – الصف باتجاه محافظة القاهرة، بطول ٣ كم ومتوسط عرض ٣٠ مترًا، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق.

وفي الإطار ذاته، اطّلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة العياط ضمن مشروعات العام المالي الحالي وتنفيذ أعمال الرصف بشارع الجمهورية، وهو أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.

بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بشارع السلخانة لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال تنفيذ الطبقة الرابطة للرصف، بدءًا من الكيلو ٣٠ وحتى الكيلو ٣٢ بطريق ٢١ الديسمي – الوادي، وهو ضمن الطرق الرئيسية الهامة التي تربط مركز الصف بعدد من المراكز الأخرى.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الانتقال بين المراكز، مؤكدًا استمرار متابعة كافة المشروعات للتغلب على أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ.

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