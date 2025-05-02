نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامع الأزهر يعلن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدراسة "برواق العلوم الشرعية والعربية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجامع الأزهر الشريف عن بدء الدراسة بالمرحلة المتقدمة برواق العلوم الشرعية والعربية، وهي مرحلة تالية للمرحلة المتوسطة من مراحل السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية إلى جانب المرحلة التخصصية، حيث يدرس الراغبون من خلالها مجموعة منتقاة من مواد التخصصات الشرعية والعربية المتاحة للدارسين في المرحلة التخصصية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأزهر لتعزيز التعليم الشرعي والعربي، وتوفير منهج تعليمي متكامل يلبي حاجة الدارسين، وتغطي المواد المقررة في المرحلة المتقدمة الحقول الخمسة الرئيسية للعلوم الشرعية والعربية وهي: العقيدة، وتفسير القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، إضافةً إلى تخصص اللغة العربية وآدابها، وتنقسم الدراسة في هذه المرحلة إلى أربعة مستويات بنظام الحضور المباشر، ومدة كل مستوى ستة أشهر بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًّا، بحيث يختتم كل مستوىً بامتحان لتقييم تقدم الطلاب ومهاراتهم.

شروط وضوابط التسجيل بالمرحلة المتقدمة لرواق العلوم الشرعية والعربية:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا وقت التقديم.

2- إذا كان المتقدم من دارسي رواق العلوم الشرعية والعربية فيشترط إتمامه المستوى الثانى من المرحلة المتوسطة واجتياز اختباراته بنجاح.

3- في حالة كون المتقدم من غير دارسي رواق العلوم الشرعية والعربية فيشترط حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ليسانس دار العلوم أو ليسانس الآداب - قسم اللغة العربية، أو باكالوريوس التربية - قسم اللغة العربية أو تخصص أو عالية القراءات.

4- الإدارة العامة للجامع الأزهر غير مسؤولة عن التواصل بالمتقدمين بشكل فردي وعلى كل متقدم متابعة سير التقدم من خلال ما تتيحه الإدارة من منصات وقنوات للتواصل.

5- على المتقدم الاحتفاظ بلقطة شاشة لرقم التسجيل الخاص به.

6- على المتقدم متابعة ما ينشر على قناة واتساب المدرج رابطها في نموذج التقديم الإلكتروني؛ لاستكمال إجراءات التسجيل، ومعرفة متطلبات التسجيل الورقي.

7- يلتزم الدارس بأداء الاختبار في محافظة الدراسة التي يختارها أثناء التقديم، ولا يجوز غير ذلك إلا بموجب طلب تحويل يتقدم به خلال المدة التي تحددها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف.

8- يلتزم الدارس بنسبة حضور 70% سواء كان ممن اختار نظام الحضور المباشر أو ممن اختار نظام التعليم عن بعد.

9- يلتزم المتقدم بسداد قيمة رسوم فتح الملف التي يحددها الرواق الأزهري في المواعيد المقررة.

رابط التسجيل:

المرحلة الأولى؛

بالنسبة للدارسين الجدد الذين لم يتقدموا من قبل، يكون التقديم لمدة أسبوع في الفترة من 2 مايو حتى 8 مايو ٢٠٢٥م، عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/.../%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8...

المرحلة الثانية؛

رفع الملفات:(إيصال الدفع وصورة البطاقة وصورة المؤهل) للدارسين الجدد الذين تقدموا من قبل في الإعلان أو الدارسين الحاليين (القدامى) على اللينك التالي علمًا بأن آخر موعد لرفع الملفات يوم 20 مايو:

https://service.azhar.eg/services/form/step2.aspx?fid=402

وفي هذا السياق صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، بأن الدراسة في هذه المرحلة تهدف إلى تنمية مهارات الدارسين من خلال دراسة القدر الأساسي من العلوم الشرعية والعربية التي يكمل كلٌّ منها الآخر، مما يتيح للطلاب فهمًا أعمق وأشمل، كما يعمل برنامج الدراسة على إحداث التكامل بين العلوم المختلفة، مما يسهم في تشكيل رؤية صحيحة عن وسطية الإسلام، لافتًا إلى أن انطلاق الدراسة في المرحلة المتقدمة برواق العلوم الشرعية والعربية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعليم الديني واللغوي.

كما أضاف أن رؤية الرواق الأزهري ترتكز على الإيمان بأن التعليم هو الوسيلة الأساسية لبناء مجتمع واعٍ ومتعلم، ونسعى من خلال هذه المرحلة إلى تقديم محتوى تعليمي متكامل يثري الفكر الإسلامي ويعزز من تفاعله مع قضايا العصر.

وفي السياق نفسه، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، قائلًا: "يحرص الرواق الأزهري على تقديم أفضل البرامج التعليمية التي تتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على القيم الأصيلة، وهذه المرحلة المتقدمة تمثل فرصة للدارسين لتعميق معرفتهم وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا على أهمية تكامل العلوم في تشكيل الفهم الصحيح للدين، ودعا مدير عام الجامع الأزهر جميع الدارسين المهتمين للالتحاق بهذه المرحلة لتحقيق الاستفادة من المناهج التعليمية المتميزة التي تقدمها، والتي تهدف إلى نشر المعرفة الإسلامية وتعزيز القيم الإنسانية.

تأتي هذه المبادرة برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، الذي يؤكد دائمًا على أهمية التعليم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وباعتماد الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.