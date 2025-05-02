5 قرارات لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين.. تعديل لائحة القيد الأبرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 04:29 مساءً - أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية.

وافقت الجمعية العمومية على عدد من القرارات منها تكليف الجمعية العمومية بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية لدخول النقابة.

كما وافقت الجمعية العمومية، على مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بتحويل بدل الصحفيين إلى النقابة، إضافة إلى الموافقة على لائحة أجور موحدة على جميع المؤسسات الصحفية التى يتم قبول القيد منها.

ووافقت الجمعية العمومية على عدم قبول الحصول على التعليم المفتوح من غير الحاصلين على الثانوية، إضافة إلي الموافقة علي التصدى للكيانات الموازنة، وهي كيانات عمالية، والموافقة علي تفعيل القرار السابق.

كما وافقت الجمعية العمومية أيضا على إحالة رؤساء تحرير الصحف إلى مجلس التأديب في حالة فصل الصحفيين التعسفي، كما وافق أيضا علي تكليف مجلس النقابة لظاهرة الفصل التعسفى واعتباره خط أحمر.

كما وافقت الجمعية العمومية على البحث عن حلول لأزمة الصحف الحزبية، وتوصى بعدم تعديل قانون نقابة الصحفيين، وإنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.