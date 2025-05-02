جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، الجمعية العمومية للنقابة، بمناسبة اكتمال النصاب القانوني، وعقد الانتخابات.

وقال خلال انعقاد فعّاليات العمومية، إن المرحلة المقبلة مهمة وفاصلة للصحفيين، عقب التراجع الذي شهدته المهنة؛ لذلك تحتاج الصحافة جهد مضاعف للحفاظ على النقابة، وتحسين مستوى المعيشة للزملاء، وتطوير المهنة.

ووجّه تحية إجلال وتقدير باسم الجمعية العمومية، لأرواح شهداء الصحافة المصرية على مر العصور، من سالت دماؤهم على تراب مصر، وتحية تقدير وإجلال لكتيبة المحررين العسكريين، الذين ضحّوا بأرواحهم في حرب أكتوبر المجيدة.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.