نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخسائر بسيطة.. أول تعليق من النقل على حريق محطة الخصوص للأتوبيس الترددي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر بوزارة النقل عن نشوب حريق محدود صباح اليوم داخل محطة الخصوص الخاصة بالأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، مؤكدا أن فرق الطوارئ تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة، أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق فور اندلاعه دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، مضيفًا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وأوضح المصدر أن الوزارة ستصدر بيانًا تفصيليًا خلال الساعات المقبلة لعرض ملابسات الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المحطة والعاملين بها.