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أحمد جودة - القاهرة - البيض بقى أغلى.. كرتونة البيض الأبيض وصلت 106 جنيه

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. كرتونة البيض الأبيض تسجل 106 جنيهات.. شهدت أسعار البيض في السوق المحلي اليوم الجمعة 2 مايو 2025 زيادة جديدة، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 106 جنيهات، بزيادة قدرها 5 جنيهات مقارنة بالأيام الماضية.. أسعار البيض اليوم

في تصريح رسمي من شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أكد مسؤولون أن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا مفاجئًا هذا الأسبوع، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن ارتفاع تكلفة الأعلاف ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار البيض، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

أسعار البيض اليوم في السوق المحلي كما يلي

كرتونة البيض الأبيض: 106 جنيهات

كرتونة البيض الأحمر: 109 جنيهات

كرتونة البيض البلدي: 115 جنيهًا

كما أضاف السيد أن الإنتاج المحلي من البيض يعاني من بعض التحديات بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، مما يؤثر على قدرة المزارع على تلبية الطلب المرتفع في السوق.

وتتوقع شعبة الدواجن أن تستمر أسعار البيض في الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة الأعلاف وارتفاع الأسعار العالمية. كما دعت الهيئة العامة للإنتاج الزراعي إلى ضرورة زيادة دعم المزارعين لتخفيف حدة الأزمة.

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