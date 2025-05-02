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أحمد جودة - القاهرة - البيض بقى أغلى.. كرتونة البيض الأبيض وصلت 106 جنيه
ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. كرتونة البيض الأبيض تسجل 106 جنيهات.. شهدت أسعار البيض في السوق المحلي اليوم الجمعة 2 مايو 2025 زيادة جديدة، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 106 جنيهات، بزيادة قدرها 5 جنيهات مقارنة بالأيام الماضية.. أسعار البيض اليوم
في تصريح رسمي من شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أكد مسؤولون أن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا مفاجئًا هذا الأسبوع، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن ارتفاع تكلفة الأعلاف ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار البيض، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أسعار البيض اليوم في السوق المحلي كما يلي
كرتونة البيض الأبيض: 106 جنيهات
كرتونة البيض الأحمر: 109 جنيهات
كرتونة البيض البلدي: 115 جنيهًا
كما أضاف السيد أن الإنتاج المحلي من البيض يعاني من بعض التحديات بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، مما يؤثر على قدرة المزارع على تلبية الطلب المرتفع في السوق.
وتتوقع شعبة الدواجن أن تستمر أسعار البيض في الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة الأعلاف وارتفاع الأسعار العالمية. كما دعت الهيئة العامة للإنتاج الزراعي إلى ضرورة زيادة دعم المزارعين لتخفيف حدة الأزمة.
نصائح للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار البيض اليوم
- "اشتري بالكميات المناسبة":
حاول شراء البيض بالكميات التي تحتاجها فقط لتجنب تخزين كميات كبيرة قد تنتهي صلاحيتها، خاصة في حال كان الزيادة في الأسعار مؤقتة.
- "قارن الأسعار في أكثر من مكان":
قبل الشراء، قارن بين الأسعار في المحلات المختلفة، حيث قد يختلف السعر من مكان لآخر، ويمكنك العثور على عروض أو تخفيضات.
- "اتجه للبيض البلدي بحذر":
بينما قد يكون البيض البلدي أغلى، إلا أنه من الأفضل مقارنة السعر بين البيض الأبيض والبلدي لمعرفة أيهما أكثر اقتصادية في الشراء.
- "استخدم البيض بحكمة":
حاول تقليل استخدام البيض في الوجبات اليومية أو استخدمه في الوصفات التي تحتاج إلى كمية أقل، مثل الأطعمة المعتمدة على البيض كمكون رئيسي.
- "البحث عن بدائل":
إذا كان ارتفاع أسعار البيض يؤثر على ميزانيتك بشكل كبير، جرب البحث عن بدائل غنية بالبروتين مثل الفاصوليا، العدس، أو التوفو.
- "تخزين البيض بحذر":
إذا قررت تخزين البيض لفترة طويلة، تأكد من تخزينه في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة.
- "اشترِ من المزارع مباشرة":
إذا كان بإمكانك الوصول إلى مزارع بيع البيض مباشرة، قد تتمكن من شراءه بأسعار أقل من الأسواق المحلية.
- "تابع الأخبار الاقتصادية":
تابع التحديثات الاقتصادية حول سوق الدواجن والأعلاف، فقد تساعدك على معرفة متى ستستقر الأسعار.