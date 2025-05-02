نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر.. رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم الجمعة 2-5-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمطار خفيفة على السواحل.. والدنيا لسه ما استقرتش

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، مع أجواء مائلة للحرارة نهارًا ولطيفة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها اليومي، أن البلاد تشهد اليوم طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة.

وأضافت الهيئة أن الرياح النشطة ستكون محملة بالأتربة والرمال على بعض الطرق، خاصة في المناطق المكشوفة، ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية مؤقتًا، داعية المواطنين إلى الحذر أثناء القيادة، وغلق النوافذ خاصة لكبار السن ومرضى الصدر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 31° – الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 26° – الصغرى 17°

أسيوط: العظمى 33° – الصغرى 20°

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 24°

دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، مشددة على تأجيل السفر الطويل إن أمكن أثناء أوقات نشاط الرياح.

نصائح مهمة للمواطنين في تقرير الطقس

"يفضل ارتداء ملابس خفيفة نهارًا، مع الاحتفاظ بجاكيت خفيف للمساء بسبب برودة الجو."

"ننصح بتأجيل السفر أو القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية."

"يفضّل غلق النوافذ جيدًا خلال نشاط الرياح، خاصة لمن يعانون من حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية."

"يرجى عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو اللافتات المعدنية في أثناء نشاط الرياح."

"في حالة سقوط الأمطار، ننصح باستخدام المظلات وتجنب السير في الطرق المنخفضة أو غير الممهدة."

"ارتداء كمامة خلال فترات الأتربة قد يساهم في تقليل التعرض لمثيرات الجهاز التنفسي."

"الانتباه لتقلبات الطقس مهم جدًا خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة."

"ينصح بعدم تخفيف الملابس بشكل كامل، لأن الأجواء ما زالت غير مستقرة خاصة في المساء."

توقعات الطقس لبقية الأسبوع

من المتوقع أن تستمر الرياح في التأثير على بعض المناطق حتى يوم السبت، مع زيادة في النشاط الجوي في المناطق الشرقية. بينما ستستقر الأحوال الجوية تدريجيًا ابتداء من الأحد القادم.