اللجنة الانتخابية تقرر مد التسجيل بكشوف عمومية نقابة الصحفيين لـ2 ظهرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 مايو 2025 02:26 مساءً - قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد التسجيل لمدة ساعة حتى الساعة الثانية لاستكمال نصاب الجمعية العمومية وبدء العملية التصويت لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين.

وفي حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال.

وبعدها يبدء التصويت لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس.

ستجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.