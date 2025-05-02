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أحمد جودة - القاهرة - الدهب بيهدى بعد الهبوط الكبير.. استقرار النهاردة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-5-2025.. عيار 21 يسجل 4630 جنيهًا.. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا، بعد تراجع حاد في جلسة أمس الخميس، حيث فقد جرام الذهب من عيار 21 نحو 120 جنيهًا، ليصل إلى 4630 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-5-2025

الأسعار الحالية

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أمس. وسجلت الأسعار الحالية على النحو التالي:

عيار 24: 5291 جنيهًا للجرام

5291 جنيهًا للجرام عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام

4630 جنيهًا للجرام عيار 18: 3968 جنيهًا للجرام

3968 جنيهًا للجرام عيار 14: 3087 جنيهًا للجرام

3087 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا

ويُعزى هذا الاستقرار إلى توقف التعاملات البنكية في عطلة نهاية الأسبوع، مما يحد من تقلبات الأسعار. كما تأثرت الأسعار المحلية بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 3211 دولارًا.

ينصح خبراء الاقتصاد المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب، خاصة في ظل التقلبات العالمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بتغيرات كبيرة في الأسعار.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تظل الأسعار في حالة تذبذب ما بين الاستقرار والهبوط الطفيف خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التراجع النسبي لسعر الأوقية عالميًا، وتأثير قوة الدولار الأمريكي في الأسواق.

كما تشير التحليلات إلى أن السوق المحلي قد يشهد حركة انتعاش في الطلب حال استمرار الانخفاض، خصوصًا مع اقتراب مواسم الشراء مثل الصيف وحفلات الخطوبة والزفاف، ما قد يؤدي إلى عودة تدريجية للارتفاع.

ومع ثبات سعر الصرف نسبيًا واستقرار العوامل الاقتصادية المحلية، يُرجَّح ألا تحدث قفزات كبيرة في السعر إلا في حالة تغيرات عالمية مفاجئة.

نصائح للمواطنين عند تراجع أسعار الذهب