أحمد جودة - القاهرة - أسعار الدولار واقفة مكانها.. استقرار في البنوك

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 2 مايو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المحلي، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية للقطاع البنكي.

وأعلنت الهيئة العامة للبنك المركزي المصري في نشرته اليومية، أن متوسط سعر الدولار سجل نحو 50.73 جنيهًا للشراء، و50.87 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عنده خلال الأيام الماضية دون تغيير يُذكر.

أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار 50.73 جنيهًا للشراء و50.87 جنيهًا للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد بلغ السعر 50.89 جنيهًا للشراء و50.99 جنيهًا للبيع، مسجلًا أعلى سعر بين البنوك.

ويعود استقرار السعر اليوم بشكل أساسي إلى توقف التعاملات البنكية، حيث تغلق البنوك أبوابها يوم الجمعة، وتُستأنف حركة السوق صباح الأحد، مما يجعل يوم الجمعة عادةً يومًا هادئًا في سوق الصرف.

من جانبه، أشار خبراء مصرفيون إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي، وتأثيرات السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وكذلك تطورات ملف الدين الخارجي والاحتياطي النقدي في مصر.

نصائح للمواطنين في ظل استقرار سعر الدولار